Usa-Messico: Lopez Obrador alla Casa Bianca, inizia colloquio con Trump (5)

- La scorsa settimana alcuni dei parlamentari democratici riuniti nel Congressional Hispanic Caucus (Chc) avevano chiesto a Trump di annullare il bilaterale, appuntamento da loro presentato come "diversivo" rispetto alla crisi sanitaria in atto. Trump ha però risposto coprendo d'elogi il suo omologo e valorizzando l'appuntamento. "È un mio amico e un uomo meraviglioso. Non vedo l'ora" di celebrare "l'incontro con il presidente. Sarà buono e importante tanto per il Messico quanto per gli Stati Uniti", si legge nelle poche righe che Trump scrive a penna sulla stampa della lettera. I membri del Chc, organo che riunisce 38 parlamentari democratici di ascendenza ispanica e portoghese, avvertivano che lungi dal celebrare l'Usmca, il bilaterale non è altro che "un tentativo di distrarre dalla crisi del coronavirus e dal fallimento nel fornire una adeguata risposta alla pandemia". (Nys)