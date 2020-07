Roma: Bordoni (Lega), inutile scaricabarile di Regione e comune su Castel romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che lo scaricabarile tra Roma Capitale e Regione Lazio siano solamente una inutile strategia per scappare dalle proprie responsabilità? A fare a gara tra i puri, troverai uno più puro... che ti epura, sembra essersi ridotto a questo lo scontro sul campo rom di Castel Romano e neanche a farlo apposta la questione, oltre che sulla chiusura, verte sui depuratori che la regione Lazio vorrebbe ripristinati mentre il Comune contesta di non aver agito proprio per disposizione regionale. Sterili battibecchi che hanno sullo sfondo roghi tossici e degrado. Il Campidoglio rassicura che tutte le disposizioni sono già in atto e minaccia impugnazioni. Una corsa tra partiti politici dove si fatica ad imporre regole di convivenza civile. L'ennesima dimostrazione che la nostra città è governata con incompetenza e senza un piano di qualsiasi genere". Lo scrive in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. (Com)