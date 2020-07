Costa d'Avorio: è morto il primo ministro Coulibaly, era candidato alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Costa d'Avorio, Amadou Gon Coulibaly, è morto. Lo ha annunciato ufficialmente il segretario generale alla presidenza Patrick Achi su "Rti", confermando le voci che erano circolate la scorsa settimana su alcuni siti locali. Il premier 61enne è deceduto nella capitale commerciale Abidjan, dopo essere rientrato da poco da un soggiorno di due mesi in Francia per ragioni mediche. Fedele alleato del presidente Alassane Ouattara, era primo ministro dal 2017 e candidato alla presidenza del paese per il Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito al governo in Costa d'Avorio, dopo che il presidente uscente Alassane Ouattara ha annunciato l'intenzione di non correre per un terzo mandato alle elezioni generali di ottobre.(Res)