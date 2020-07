© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ALTRIQuarta giornata di Forum Pa dedicata ai temi dell’innovazione e della trasformazione digitale come risposta alla crisi. Tra gli ospiti previsti: Francesco Boccia, Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie; Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale; Dario Nardella,Sindaco di Firenze.online (9.30-19)Webinar “Roma universale”online (ore 10)Conferenza stampa on line dedicata al progetto pilota per lo screening neonatale dell’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) nel Lazio e in Toscana. A un anno di distanza dalla prima presentazione, saranno diffusi i dati e i primi traguardi raggiuntionline (ore 10.30)La 3^ Conferenza Nazionale delle Green Cityonline (10.30-12.30)La presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo porta il suo saluto alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Ulisse sbarca ad Ostia"Porto Turistico di Roma - Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 (ore 11.30)Presentazione del libro “Il corpo e il nome. Inventario della commissione tecnica medico-legale per l’identificazione delle vittime delle Fosse Ardeatine (1944-1963)” di Alessia A. Glielmi, responsabile degli Archivi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e docente di Archivistica e Valorizzazione degli archivi e delle fonti storiche all’Università di Roma Tor Vergata. Durante la presentazione si terrà un dibattito sulla strage delle Fosse Ardeatine e sull’impresa scientifica e investigativa della Commissione tecnica medico-legale della Scuola Superiore di Polizia per l’identificazione delle vittime della strage, resa possibile grazie alle analisi e allo studio delle sue fonti documentali, oggi digitalizzate e catalogate.Museo storico della Liberazione a via Tasso 145 (ore 17) (Rer)