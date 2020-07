Usa: United Airlines potrebbe licenziare 36 mila dipendenti entro l'autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza compagnia aerea più grande del mondo, United Airlines, ha dichiarato che 36 mila lavoratori - tra cui 15 mila assistenti di volo, 11 mila impiegati al servizio clienti e ai gate, 5.550 addetti alla manutenzione e 2.250 piloti - riceveranno l'avviso di licenziamento. L'annuncio arriva solo pochi giorni dopo che la United ha annunciato di voler aumentare i suoi voli ad agosto. Ma con l'aggravarsi della pandemia in alcune aree degli Stati Uniti, le prenotazioni hanno iniziato a calare ancora una volta. United ha avvertito per mesi che avrebbe tagliato migliaia di posti di lavoro se i viaggi non si fossero ripresi prima di ottobre. Finora i lavoratori delle compagnie aeree sono stati in gran parte isolati dalla perdita di posti di lavoro che ha distrutto altre industrie. La legge federale Cares Act, promulgata a marzo, ha offerto miliardi di dollari in fondi di salvataggio all'industria e ha vietato alle aziende che hanno accettato il denaro di tagliare i posti di lavoro, di pagare le tariffe o di lasciare involontariamente i posti di lavoro. (Nys)