Serbia: premier Brnabic, non consentiremo che il paese sprofondi nell'anarchia (2)

- Secondo l'emittente "N1", il leader del Movimento cittadino, Srdjan Trifunovic, e quello del movimento Dveri, Bosko Obradovic, sono rimasti feriti stasera in alcuni scontri. Obradovic ha dichiarato all'emittente "N1" di essere stato "brutalmente attaccato" dalla polizia. Secondo un altro leader dell'opposizione, Dragan Djilas, le autorità al potere "hanno spedito degli hooligans" per attaccare fisicamente i leader d'opposizione presenti alle dimostrazioni. "E' vero che le autorità hanno inviato una squadra di hooligans con l'obiettivo di attaccare i leader dell'opposizione. Abbiamo anche dei testimoni che li hanno sentiti. Ci aspettiamo tutto questo e siamo pronti anche a cose peggiori nella lotta che non abbandoneremo", ha scritto Djilas su Twitter. Nella serata di ieri sono scoppiate le prime violente proteste davanti al parlamento di Belgrado subito dopo l'annuncio da parte del presidente Vucic di una reintroduzione del coprifuoco nel fine settimana. (segue) (Seb)