Usa: coronavirus, aumento di contagi a Tulsa dove si tenne il comizio di Trump

- Nella città di Tulsa, in Oklahoma, si sta verificando un aumento di casi di coronavirus, poco più di due settimane dopo che il presidente Donald Trump vi ha organizzato un raduno per la campagna elettorale in un'arena al coperto. Lo riporta l'emittente "Cnn". Bruce Dart, Direttore Esecutivo del dipartimento della Salute di Tulsa, ha detto in conferenza stampa che sono stati riportati quasi 500 nuovi casi in due giorni e le tendenze stanno mostrando che questi numeri aumenteranno. Il numero totale di contagi nella contea è di 4.571. Ci sono 17.894 casi in Oklahoma e 452 decessi, secondo il conteggio dei casi della Johns Hopkins University negli Stati Uniti. Quando gli è stato chiesto se i casi a Tulsa stanno salendo a causa del raduno del 20 giugno, Dart ha risposto che ci sono stati diversi grandi eventi poco più di due settimane fa. Immagino che dobbiamo solo unire i puntini", ha detto Dart. (Nys)