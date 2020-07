Auto: Daimler, per l'Ad Kallenius il gruppo “può fare di più”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo in difficoltà prima di essere colpito dalla crisi del coronavirus, il gruppo automobilistico tedesco Daimler presenta risultati che “non rendono giustizia a questa orgogliosa azienda”. Pertanto, “Daimler può fare di più e siamo determinati a riuscirci”. È quanto affermato dall'amministratore delegato di Daimler, Ola Kallenius, nel corso dell'assemblea generale degli azionisti che si è tenuta oggi in videoconferenza. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la crisi del coronavirus costringe Daimler a un piano di austerità ancor più severo di quello già in corso. Con le sue dichiarazioni, Kallenius ha cercato di diffondere ottimismo tra gli investitori. Allo stesso, l'Ad ha evidenziato che saranno necessari ulteriori tagli per una maggiore efficienze e redditività del gruppo. Dopo un crollo degli utili nel primo trimestre, Daimler prevede un bilancio in perdita nel periodo tra aprile e giugno. In merito alle vendite, Kallenius si è detto maggiormente fiducioso. Con poco meno di 870 mila auto del marchio Mercedes-Benz vendute, nella prima metà del 2020 le consegne di Daimler sono diminuite di poco meno del 20 per cento. Nel secondo trimestre, tuttavia, la situazione è lievemente migliorata. In particolare, a giugno le vendite sono state di nuovo leggermente superiori al livello del 2019. In Cina, principale mercato di Mercedes-Benz, il marchio ha registrato il miglior secondo trimestre di sempre per le vendite. “Siamo cautamente ottimisti sul fatto che altri mercati seguiranno questo sviluppo passo dopo passo”, ha commentato Kallenius. Tuttavia, Daimler non può fare a meno di ulteriori misure “per aumentare l'efficienza, ossia risparmiare”, nota la “Frankfurter Allegemeine Zeitung”. (Geb)