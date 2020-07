Ue: Perilli (M5s) su Mes, siamo contrari, Marcucci se ne faccia una ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, attraverso il suo capo politico, Vito Crimi, ha "ribadito oggi la sua posizione sul Mes: uno strumento che secondo noi, carte alla mano, non conviene perché i trattati istitutivi non sono affatto cambiati e in essi si cita espressamente la possibilità che in un secondo momento vengano imposte rigorose condizionalità, una sorveglianza rafforzata e una richiesta di aggiustamento macroeconomico". Lo precisa in una nota Gianluca Perilli, capogruppo M5S al Senato. "Tra l'altro in questo momento nessun Paese europeo è interessato al Mes. E' quindi fuori luogo che il capogruppo del Pd, Andrea Marcucci, sottolinei che sul Mes decide il Parlamento e non un singolo Partito. Marcucci se ne faccia una ragione: il singolo partito, in questo caso il Movimento, ha infatti tutto il diritto, in vista del voto parlamentare, di esprimere liberamente la sua opinione, frutto di un'approfondita analisi dei fatti e dei Trattati", aggiunge. (Com)