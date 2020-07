Coronavirus: Giannini (Lega), da Regione tamponi immediati a bengalesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio di Zingaretti riesce a privilegiare gli stranieri anche sui tamponi. In due giorni oltre 500 tamponi ai bengalesi. Oggi file interminabili, sempre di stranieri, davanti la Asl Roma 2. Per mesi durante l'emergenza Covid abbiamo chiesto di farli a noi italiani, ma ci è sempre stato risposto che non era possibile. Per il PD di questa regione e per il governo dei soci Di Maio-Zingaretti, noi siamo considerati cittadini di serie B! Zingaretti si vergogni!". Lo afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. (Com)