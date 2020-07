Ponte Genova: Crimi, M5s contro tutti per ridare dignità a vittime, ora battaglia più importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla sentenza della Consulta che stabilisce che era legittimo escludere Aspi dalla ricostruzione del Ponte Morandi, il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, rimarca su Twitter: "Fin da quel drammatico 14 agosto di due anni fa abbiamo lavorato per ridare dignità alle vittime, ai loro familiari e per far rinascere Genova. Noi soli, contro tutti. Andiamo avanti, la strada è quella giusta. Ora - conclude - c'è da combattere la battaglia più importante". (Rin)