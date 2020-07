Serbia: premier Brnabic, non consentiremo che il paese sprofondi nell'anarchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità serbe riusciranno a scongiurare la violenza e l'anarchia nel paese: lo ha dichiarato la premier della Serbia, Ana Brnabic, ospite stasera dell'emittente "Pink". La premier ha così commentato l'ondata di proteste in atto nelle principali città della Serbia dopo l'annuncio di nuove misure restrittive contro il coronavirus. Brnabic ha osservato che queste sono le proteste "più violente" viste finora nel paese, ma "non ci sarà anarchia". "Domani avremo una riunione dell'Unità di crisi e proseguiremo a lottare contro il virus e tutelare gli operatori sanitari", ha detto la premier. Attualmente sono in atto delle proteste a Belgrado, Novi Sad e Nis, le principali città del paese. Secondo i media locali sono state avviate delle manifestazioni anche nel comune di Jagodina, in Serbia centrale. A Belgrado le proteste si sono già verificate nella serata di ieri con scontri che hanno portato a decine di feriti e di arresti. Nella serata di oggi sono stati lanciati dei lacrimogeni davanti alla sede del parlamento, che ieri era stata presa d'assalto dai dimostranti. Stasera hanno preso parte alla manifestazione a Belgrado anche alcuni leader dell'opposizione, che ieri sera erano stati cacciati dai dimostranti. (segue) (Seb)