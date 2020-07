Ue: von der Leyen, raggiungere ora accordo su pacchetto di ripresa in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe essenziale che i capi di Stato e di governo raggiungano un accordo sul piano per la ripresa economica durante questa riunione del Consiglio europeo al fine di consentire l'avvio dei negoziati interistituzionali. E' quanto hanno sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e la presidente del Consiglio dell'Ue, la cancelliera Angela Merkel, all'incontro che hanno avuto oggi pomeriggio per fare il punto sui progressi nelle discussioni sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e il Next Generation Eu e preparare le trattative interistituzionali. Lo si apprende dall'esecutivo europeo, che sottolinea come i presidenti abbiano analizzato le previsioni economiche per i prossimi mesi, in previsione di una grave recessione e osservando che la crisi avrà profondi impatti sociali in tutta l'Unione europea. (segue) (Beb)