Ue: von der Leyen, raggiungere ora accordo su pacchetto di ripresa in Europa (2)

- Le autorità hanno riaffermato il loro forte impegno a fare tutto ciò che è in loro potere per mitigare questi impatti sociali e aiutare l'economia europea a rialzarsi rapidamente. Su questa base, hanno concordato sul fatto che raggiungere rapidamente un accordo su un ambizioso pacchetto di ripresa in Europa è la massima priorità dell'Ue per le prossime settimane. Ciò richiederà un forte coordinamento tra le istituzioni dell'Ue, in ciascuna fase del processo, nonché una rapida ratifica degli elementi chiave secondo le disposizioni costituzionali di ciascuno Stato membro. I presidenti hanno discusso il calendario dei prossimi negoziati e le fasi successive del processo e Michel ha fornito aggiornamenti sulle discussioni bilaterali tenute con i capi di Stato e di governo e sui preparativi per la riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. Sassoli ha presentato nella discussione le principali condizioni del Parlamento per la sua approvazione. Infine, i quattro presidenti hanno concordato di rimanere in stretto contatto per le prossime settimane e mesi. La presidente von der Leyen ha espresso la sua intenzione di convocare le riunioni ai sensi dell'articolo 324 del trattato, a seconda dei casi, nelle fasi chiave delle discussioni. (Beb)