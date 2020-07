Usa-Messico: Lopez Obrador alla Casa Bianca, inizia colloquio con Trump (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte dell'opinione pubblica messicana ha contestato a Lopez Obrador la decisione di recarsi a Washington per celebrare quello che il presidente Trump rivendica come un proprio successo negoziale, nel pieno della sua campagna elettorale. "È una visita di lavoro", ha insistito Lopez Obrador scartando l'ipotesi di riunirsi con l'aspirante democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, dal momento che "non sarebbe corretto parlare con i candidati" presidenziali. Lopez Obrador aveva anche respinto l'ipotesi che la trasferta potesse servire a sollecitare aiuti finanziari dalla Casa Bianca. "Non abbiamo bisogno di crediti. Abbiamo le finanze pubbliche sane", ha sottolineato "Amlo" ricordando, per contrasto, la visita che l'ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) aveva fatto a Washington nel pieno di una crisi finanziaria. Ci fu "un intervento degli Stati Uniti" con il quale si sarebbe messo il petrolio messicano "sotto ipoteca". D'altra parte, a chi ricorda alcune ruvide espressioni verbali che nel tempo Trump ha rivolto ai messicani, Lopez Obrador ricorda che i rapporti tra Città del Messico e Washington sono sempre stati improntati alla collaborazione e che la Casa Bianca, ringraziata per gli aiuti concessi durante l'emergenza sanitaria, ha sempre rispettato le decisioni sovrane del paese latino. (segue) (Nys)