Roma: Lollobrigida (Fd'I), su Castel romano cortocircuito Regione-comune

- "Apprendiamo con stupore che il Campidoglio sarebbe pronto a impugnare l’ordinanza regionale sulla chiusura del campo rom di Castel Romano. Siamo di fronte alla solita pantomima tra Comune e Regione che, come per la questione rifiuti, genera solo confusione tra gli enti non producendo alcuna azione migliorativa per il territorio e per i cittadini. Non ci interessa assistere all’ennesimo siparietto grottesco o al consueto cortocircuito tra Comune e Regione che stanno portando al decadimento la Capitale d’Italia. Chiediamo con forza che il campo rom di CastelRomano venga sgomberato, così come tutti gli altri insediamenti abusivi presenti in città e che continuano a rappresentare sacche incontrollate di criminalità. I romani meritano altro". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida. (Com)