Terrorismo: FI, istituire Commissione inchiesta su quello di matrice jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Perego, deputato di Forza Italia, si complimenta con il "Ros dei Carabinieri che ha arrestato un trentenne italiano 'radicalizzatore' impegnato a diffondere attraverso internet l'ideologia estremista del Daesh e a istigare la jihad globale. Anche per questo tipo di reati -ho presentato - informa in una nota - una mia proposta di legge al fine di istituire una Commissione di inchiesta parlamentare sul terrorismo e al radicalizzazione di matrice jihadista. Auspico che l'iter parlamentare proceda celermente". (Com)