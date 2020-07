Mafie: Minenna (Adm), Agenzia in prima linea contro organizzazioni criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello Minenna, direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) ringrazia "il procuratore Antimafia De Raho per il ruolo riconosciuto ad Adm e per l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per segnalazioni di operazioni sospette. La sinergia tra le istituzioni - continua in una nota - è un elemento fondamentale per colpire duramente le organizzazioni criminali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli continuerà a fornire, con il massimo impegno e spirito di servizio, il proprio contributo". (Com)