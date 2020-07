Serbia: premier Brnabic, non consentiremo che il paese sprofondi nell'anarchia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini intervistati ieri sera da alcune emittenti locali hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari e di avere permesso in questo modo un aumento esponenziale dei contagi, aumento che si vorrebbe adesso limitare con un nuovo coprifuoco da imporre alla cittadinanza. I manifestanti sono riusciti ieri sera a sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine e a entrare nella sede del parlamento. La polizia, dopo avere respinto fuori i dimostranti, ha lanciato almeno una ventina di lacrimogeni. Alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contundenti contro le forze di polizia, mentre gli stessi agenti sono stati filmati mentre percuotevano con manganelli alcuni dimostranti e persino alcuni cittadini che erano seduti su una panchina e non stavano partecipando ai disordini. La Procura e il Difensore civico hanno oggi avviato delle indagini separate sulla base di due denunce per abusi e torture dopo la diffusione del video che mostra i poliziotti picchiare con i manganelli i cittadini seduti sulla panchina. Il direttore della polizia, Vladimir Rebic, ha dichiarato oggi che le forze dell'ordine hanno reagito in modo "estremamente moderato" alle proteste di ieri. Solidarietà agli agenti è stata espressa anche dal ministro dell'Interno, Nebojsa Stefanovic. (Seb)