Coronavirus: unità crisi Lazio, primi 270 tamponi su comunità Bangladesh tutti negativi

- "Sono stati processati i primi 270 tamponi effettuati al drive-in della Asl Roma 2 ai componenti della comunità del Bangladesh e sono risultati tutti negativi. Le procedure proseguiranno nei prossimi giorni in maniera settoriale e mirata con una fortissima collaborazione con le autorità religiose e le associazioni della comunità. Tutto si sta svolgendo serenamente e nella consapevolezza che è prioritaria la tutela della salute pubblica in una comunità così numerosa e operosa nella città di Roma". Lo comunica l'unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)