- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini presenta alla stampa il questionario del Piano Aria e Clima da domani online.Conferenza online (ore 12)REGIONELa Commissione di verifica sul Pio Albergo Trivulzio, istituita dall'Ats di Milano, su richiesta della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, presenta alla stampa i risultati del lavoro svolto.Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, Sala Biagi, Ingresso N4 (ore 11)Presentazione del "Mondadizza Music Week" promosso dalla Fondazione La Società dei Concerti di Milano sul tema "Il virus della musica oltre il COVID"Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi (ore 12)VARIELa Goletta dei Laghi di Legambiente presenta i risultati delle analisi sulla qualità delle acque sul Lago Maggiore e del CeresioGlobe caffè, via Sacco 6, Varese (ore 11.30)Manifestazione rete No Cpr per una sanatoria generale che garantisca il permesso di soggiorno per tutte e tuttiPiazza della Scala (ore 18.30) (Rem)