Decreto Semplificazioni: M5s Lazio, no a vecchi progetti Roma-Latina e Orte-Civitavecchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esempio tra tutti che, "seppur mosso da presupposti diversi -continua la nota del M5s Lazio -, potrebbe mettere d'accordo imprese, ambiente e Comuni e che risponde alla nostra proposta alternativa di mettere in sicurezza la Pontina e garantire la metropolitana leggera per i pendolari del posto". Stesso discorso per la superstrada Orte-Civitevecchia. "Il vecchio progetto di completamento è già stato giudicato negativamente dalla Commissione Valutazione impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente per impatti non mitigabili sulla Valle del Mignone, area di pregio naturalistico e vincolata, in quanto Zona speciale di conservazione e Zona di protezione speciale. Sarebbe più opportuno, e anche meno farraginoso, bypassare la vecchia ipotesi e dare seguito ad un progetto alternativo già disponibile e che noi come M5S abbiamo già condiviso con enti locali, associazioni, comitati. Auspichiamo pertanto -conclude la nota- che il governo voglia valorizzare e proseguire questo lavoro d'interlocuzione affinché i territori abbiano davvero le infrastrutture che meritano". (Com)