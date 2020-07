Cooperazione: Del Re partecipa a videoconferenza sul Corno d'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato ad una videoconferenza sul Corno d'Africa, organizzata dal ministro degli Esteri della Finlandia, Pekka Olavi Haavisto. Lo riferisce in una nota la Farnesina, precisando che all'evento hanno preso parte il Segretario esecutivo dell'Igad Workneh Gebeyehu, il Commissario Pace e Sicurezza dell'Unione africana, Smail Chergui, l'Under Segretario generale delle Nazioni Unite per il Peacekeeping Di Carlo, la Commissaria Ue alla cooperazione internazionale, Jutta Urpilainen e i ministri degli Esteri di diversi Stati membri. Nel suo intervento, la viceministro ha sottolineato il rischio che l'impatto socio-economico della pandemia presenta per la stabilità del Corno d'Africa, in una fase di delicata transizione politica in alcuni paesi della regione che l'Unione Europea è chiamata a sostenere. Insieme al Sahel, il Corno d'Africa rimane una priorità per l'Italia. Entrambe le aree rappresentano un continuum naturale sia per l'adozione di misure positive di collaborazione e sviluppo e sia nella lotta ad oltranza a piaghe endemiche quali il terrorismo, la criminalità organizzata e i fenomeni migratori irregolari. (segue) (Com)