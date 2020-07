Cooperazione: Del Re partecipa a videoconferenza sul Corno d'Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Corno d'Africa, ha osservato la viceministro, nuovi attori stanno assumendo un ruolo sempre più visibile e va stabilito con loro un dialogo costruttivo, all'insegna di pragmatismo, realismo, e nell'intento comune di apportare il reciproco contributo alla stabilizzazione della regione. In relazione alla Diga etiope della Rinascita (Gerd) in costruzione, la Vice Ministra ha ricordato la disputa in corso tra Egitto e Etiopia e gli sforzi in atto per una positiva composizione della stessa. "Nel lungo periodo e più in generale, la competizione sulle risorse idriche continuerà probabilmente a essere una questione attuale. I nostri sforzi dovranno quindi essere orientati a prevenire ulteriori aumenti di tensione sulle risorse idriche nel futuro e promuovere il dialogo alla ricerca di soluzione congiunte e di mutuo beneficio". (Com)