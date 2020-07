Italia-Brasile: Bolsonaro ringrazia Salvini per incoraggiamento su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha risposto con un "Grazie!" in italiano al messaggio di incoraggiamento ricevuto in precedenza dal leader della Lega Nord, Matteo Salvini. L'ex ministro dell'Interno aveva nella serata di ieri accompagnato la notizia della positività al test della Covid-19 con un "#Forçabolsonaro". Il capo dello stato ha risposto allegando anche l'icona del pollice in alto. Messaggio presto rilanciato dallo stesso Salvini. (Res)