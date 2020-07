Libia: Di Maio, situazione nel paese resta estremamente preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione resta estremamente preoccupante: l’instabile equilibrio è frutto di una serie di errori strategici negli ultimi dieci anni, l’ultimo dei quali è stato l’attacco militare su Tripoli il 4 aprile 2019. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso di una videoconferenza ministeriale organizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sei mesi dopo la Conferenza di Berlino sulla Libia. Ricordando la recente missione a Tripoli, il titolare della Farnesina ha dichiarato di aver rivolto al premier Fayez al Sarraj, un invito all’autocontrollo e alla moderazione. “Lo stesso messaggio deve essere rivolto ad Haftar”, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ha proseguito Di Maio. Il ministro degli Esteri ha chiesto che vengano “fermate tutte le interferenze straniere, in violazione dell’embargo”. Inoltre, ha invitato tutti i paesi a “fermare i trasferimenti di armi, collaborando in modo leale”. Il ministro Di Maio ha auspicato la realizzazione di un “vero cessate il fuoco”, la ripresa del dialogo politico, sostenuto dalle Nazioni Unite, la rapida riattivazione della produzione petrolifera e la nomina di un nuovo rappresentante speciale dell’Onu. Infine, Di Maio ha sottolineato la necessità di stabilizzare la Libia per il bene della popolazione.(Mom)