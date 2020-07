Roma: Campidoglio replica a Regione, su Castel romano interventi già avviati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'ordinanza emanata dalla Regione Lazio sul campo rom di Castel Romano si precisa che le azioni elencate nel provvedimento regionale sono già in corso da mesi. Si tratta di interventi avviati da tempo e in parte già realizzati da Roma Capitale. Lo scrive in una nota il Campidoglio. "Questa mattina - prosegue il comunicato - è iniziata l'installazione delle barriere fisse in cemento, tipo new jersey, nei varchi d'accesso al campo per impedire lo sversamento illecito dei rifiuti e i roghi tossici. Contro questi fenomeni è stato istituito anche un presidio fisso di vigilanza da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, che allontanerà le persone non autorizzate perché non assegnatarie dei moduli nel campo, e non permetterà l'accesso alle auto private. A breve ci sarà anche un presidio fisso dell'Esercito italiano, con i militari dell'operazione Strade Nuove. È una delle novità emersa ieri durante il Comitato ordine e sicurezza pubblica: la Sindaca di Roma Virginia Raggi aveva chiesto che fosse inserita all'ordine del giorno del Cosp anche la questione di Castel Romano. Da tempo sono state avviate attività per superare e chiudere il campo. L'amministrazione capitolina, infatti, ha già stanziato 480mila euro per bonificare l'area e rimuovere i rifiuti. Roma Capitale sta lavorando a una pianificazione per lo sgombero totale dell'area e al reinserimento delle persone fragili in strutture adeguate. Operazioni che hanno subito un rallentamento a causa dell'emergenza Covid-19 la cui normativa nazionale prevede un blocco degli sgomberi fino al 1 settembre 2020. Come da cronoprogramma già fissato da Roma Capitale, entro il 10 settembre verrà sgomberato il campo F, attualmente occupato da circa 90 persone. Di seguito si procederà con gli sgomberi fino alla totale liberazione del campo prevista per dicembre 2021. (segue) (Com)