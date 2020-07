Roma: Campidoglio replica a Regione, su Castel romano interventi già avviati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni sopracitate si aggiungono a quelle già svolte in passato. Nel novembre del 2019, ad esempio, era già stato effettuato un ingente intervento di salvaguardia ambientale rimuovendo oltre 120 carcasse di automobili semicarbonizzate e abbandonate nelle immediate vicinanze del campo. Visto che le criticità igienico-sanitarie sono anche dovute alla mancata manutenzione degli impianti idrico-fognari, Roma Capitale aveva avanzato richiesta, nel 2018, alla Regione Lazio per procedere con gli interventi di manutenzione ma l'amministrazione regionale non ha concesso l'autorizzazione necessaria, in particolare la deroga ai vincoli di riserva. Per evitare danni ambientali e salvaguardare l'area e gli abitanti si è provveduto da due anni allo spurgo quotidiano dei liquami con un servizio giornaliero di svuotamento con un aggravio dei costi per le casse di Roma Capitale quantificabile in circa 1.500 euro al giorno. (Com)