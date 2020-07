Leonardo: Filippo Maria Grasso in arrivo a capo degli Affari istituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippo Maria Grasso si occuperà, in sostituzione di Paolo Messa, degli Affari istituzionali per Leonardo, un ruolo che ha a lungo ricoperto nel gruppo Pirelli, dove era entrato nel 2007 alla divisione Affari istituzionali - di cui era diventato responsabile nel 2009 -, allargando le sue responsabilità all’Europa, Africa, Medio Oriente, India. Dal 2016 è membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto affari internazionali (Iai), nonché delegato permanente del Cda di Ispi - Istituto per gli studi di politica internazionale. Per ora non è stato ancora comunicato a quale incarico sarà destinato Paolo Messa.(Rin)