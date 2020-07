Brasile: infrastrutture, ambasciatore Cina "aziende ottimiste sugli investimenti nel paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore cinese ha anche affermato che il paese è "attento" a includere il Brasile nell'iniziativa Belt and Road, progetto di investimento in infrastrutture del governo cinese operativo in tutto il mondo. "A sette anni dal lancio dell'iniziativa Belt and Road, la Cina ha effettuato un investimento di oltre 110 miliardi di dollari in oltre 2000 progetti e la maggior parte sono infrastrutture. Siamo attenti a includere il Brasile in questa iniziativa, che sicuramente intensificherà l'allineamento delle politiche di crescita e allargherà l'orizzonte della cooperazione bilaterale in materia di infrastrutture". Wanming ha anche sottolineato che i governi dei due paesi devono migliorare l'ambiente imprenditoriale. "Speriamo anche che i governi di entrambi i paesi possano sostenere l'eliminazione di ostacoli tangibili e intangibili, creando così un ambiente commerciale più amichevole e prevedibile per le aziende". (segue) (Brb)