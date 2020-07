Brasile: infrastrutture, ambasciatore Cina "aziende ottimiste sugli investimenti nel paese" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'associazione, Fang Qiuchen, ha affermato che gli investimenti nel miglioramento delle costruzioni e delle infrastrutture sono molto importanti per stimolare la crescita economica e che la Cina si impegna a incoraggiare i suoi membri a partecipare agli investimenti nelle infrastrutture brasiliane. "Negli ultimi anni, abbiamo visto che il governo brasiliano sta attivamente facendo importanti investimenti nel miglioramento delle sue infrastrutture e dei progetti di costruzione. Attraverso una serie di misure di facilitazione, come aumentare gli investimenti, migliorare i sistemi istituzionali e l'ambiente imprenditoriale, questa strategia di sviluppo, incluso il Programma di partenariato per gli investimenti (Ppi), attirerà sicuramente sempre più aziende cinesi a venire in Brasile per investire e collaborare, soprattutto nelle infrastrutture e nelle costruzioni", ha concluso. (Brb)