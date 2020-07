Fase 3: Barbieri (Confcommercio), a Milano 600mila lavoratori a casa, assenza pranzi pesa per 20 per cento su fatturato bar e ristoranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri forniti disegnano una presenza significativa in meno di lavoratori che ogni giorno entrano e vivono la città: "Dai dati che noi abbiamo, tra smart working e ammortizzatori sociali oggi a Milano ci sono circa 600mila lavoratori a casa, di cui circa 200 mila sono in smartworking e 400/450 mila con ammortizzatori sociali - ha spiegato Barbieri - ovvio che oltre 600mila lavoratori che in questo momento a Milano città non sono presso i luoghi di lavoro incide su quelle che sono le attività economiche di consumo diretto e indiretto. Nel primo caso intendo le attività di bar e ristoranti. Bisogna tenere conto che il pranzo classico di un menù fisso di un lavoratore in un bar/ristorante o in un'attività di somministrazione in centro incide circa per il 20 per cento del fatturato". Le categorie più colpite sono quindi il settore della somministrazione, come bar, ristoranti e tavole calde e fredde, ma anche il settore del commercio al dettaglio non alimentare, come l'abbigliamento: "Spesso nello spirito ambrosiano milanese un lavoratore nella pausa pranzo oppure quando finisce di lavorare alle cinque e mezza, esce e in Corso Buenos Aires va a fare shopping, questa cosa manca" ha precisato il segretario generale di Unione Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza. (segue) (Rem)