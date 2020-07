Fase 3: Barbieri (Confcommercio), a Milano 600mila lavoratori a casa, assenza pranzi pesa per 20 per cento su fatturato bar e ristoranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'auspicio è che "gradualmente, nel rispetto delle normative sanitarie, i lavoratori tornino a lavorare in presenza. Secondariamente le disposizioni normative hanno già riattivato la possibilità di svolgere, sempre in sicurezza, dal primo luglio, fiere e congressi - ha dichiarato Barbieri - Ovvio che la programmazione a luglio e agosto è 'morta', bisogna ripartire da settembre, auspico che con la riapertura dal 13 di luglio dell'aeroporto di Linate comincino a riprendere i voli e arrivino a settembre anche dei turisti". Non solo lavoratori in smartworking, ma anche studenti non in presenza fissa all'università creano un impatto sulle attività commerciali milanesi: C'era l'auspicio che gli studenti universitari tornassero in presenza fisica ma i rettori hanno già detto che si riprenderà a gennaio 2021 - ha affermato Barbieri - Milano è una città universitaria dove l'universitario crea un indotto. Lo studente vive a pranzo come il lavoratore e vive l'aperitivo serale e la città, non solo quello che abita a Milano città, ma anche chi viene da fuori. Milano città è fatta da un milione e 300 mila abitanti e dal lunedì al venerdì questi abitanti raddoppiano per il pendolarismo". (Rem)