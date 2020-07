Ue: Conte, Italia non avanzerà ricatti o divieti nei negoziati sul Fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non avanzerà “ricatti” o “divieti” nel negoziato sul Fondo per la ripresa in seno al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio. Lo ha affermato oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa presso l’ambasciata italiana a Madrid. “Non siamo nella condizione di avanzare mezzi di ricatto o divieti, non è questo lo stile dell’Italia, mio e del governo”, ha detto Conte. “Condividiamo il pensiero che la soluzione debba essere ambiziosa, dobbiamo dialogare”, ha aggiunto il capo dell'esecutivo, spiegando che questo venerdì intende confrontarsi in merito anche con il premier dei Paesi Bassi Mark Rutte e con gli altri leader “dei paesi frugali”, perché questa è la prospettiva giusta. “Sono ottimista”, ha aggiunto Conte, parlando di “ottimismo della ragione”, di chi ha consapevolezza “del momento storico che stiamo vivendo”. (Spm)