Germania: le priorità del ministero della Difesa per la presidenza del Consiglio Ue

- Il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha presentato oggi le priorità del proprio dicastero per la presidenza di turno del Consiglio dell'UE, che la Germania esercita dal primo luglio scorso per i successivi sei mesi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tra gli obiettivi illustrati da Kramp-Karrenbauer vi è la discussione su una “bussola strategica” per gli Stati membri dell'Ue da impiegare per il “coordinamento delle diverse analisi delle minacce”. Secondo il ministro della Difesa tedesco, dopo la pandemia del coronavirus, è inoltre necessario verificare se il concetto di minaccia militare valido sino a oggi per l'Ue sia ancora sufficiente. Kramp-Karrenbauer ha poi evidenziato che, anche con un cambio di amministrazione negli Stati Uniti a seguito delle elezioni presidenziali che si terranno nel paese a novembre prossimo, aumenterà la pressione per la capacità di agire dell'Ue. Impegnati nel confronto con la Cina, gli Usa si concentreranno infatti sul quadrante indo-pacifico. Tra le principali minacce che l'Unione europea dovrà affrontare, Kramp-Karrembauer ha menzionato la Russia come “potenza militare con influenza crescente e un comportamento notevolmente aggressivo”. In tale contesto, il ministro della Difesa tedesco ha affermato che gli Stati membri dell'Ue devono collegare le rispettive capacità “in maniera più stretta e intelligente”. Per Kramp-Karrenbaeur, qualora l'Ue si trovasse a dover intervenire e non si giungesse a un accordo tra gli Stati membri, si potrebbe fare affidamento sulle coalizioni dei volenterosi, guidate da un paese. A tal riguardo, il ministro della Difesa tedesco ha descritto come “premature” le discussioni su una missione militare dell'Ue in Libia. Infine, Kramp-Karrenbauer ha proposto l'introduzione di treni ospedale dell'Ue da impiegare per operazioni di evacuazione medica caso di epidemie o altri eventi con un gran numero di feriti. (Geb)