Omicidio Cerciello: Elder sapeva che pugnalava carabiniere, lo dice la nuova perizia

- Finnegan Elder Lee sapeva che Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso con 11 coltellate la sera del 25 luglio nel quartiere Prati a Roma, era un appartenente alle forze dell'ordine. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova" a dimostrarlo sono le nuove trascrizioni della conversazione tradotte dall'americano all'italiano tra Elder, sotto processo per omicidio volontario del vicebrigadiere, e l'avvocato americano che per primo lo ascoltò in carcere; conversazione registrate durante il fermo di polizia giudiziaria del giovane. Il suo collegio difensivo ha sostenuto che la prima traduzione realizzata dalla Procura non fosse fedele o quantomeno corretta e che, contrariamente da quanto sostenuto dall’accusa, in quella conversazione il giovane avrebbe detto di non sapere che i due uomini, Cerciello e il collega Varriale, fossero appartenenti alle forze dell'ordine. Per questo la corte d'assise di Roma, non appena incardinato il processo che vede Elder Lee e il coetaneo e connazionale Gabriel Natale Hjorth imputati per l'omicidio del carabiniere, ha disposto una nuova perizia il cui esito sembra dare ragione alla procura. "Vediamo due poliziotti che si avvicinano di nascosto da dietro, il tizio grosso mi placca, quello piccolo raggiunge il mio amico". Dice Elder Lee all'avvocato americano che, però poi non è stato incaricato e, questo aspetto, ha permesso l'utilizzabilità della conversazione.(Rer)