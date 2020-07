Algeria: il governo lancerà un piano di ripresa economica e sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano manterrà la politica dei sussidi nel paese, che riguarda quasi tutti i beni di consumo, cibo, case, medicine e carburante. Tebboune ha sottolineato che il piano nazionale deve "preservare la natura sociale dello Stato e mantenere il potere d'acquisto dei cittadini, in particolare della classe media e debole". "Le autorità riveleranno maggiori dettagli sul piano dopo l'approvazione da parte del governo nei prossimi giorni, prima di sottoporlo agli imprenditori per la discussione", si legge nella dichiarazione. Il piano fa parte dei preparativi per un referendum previsto alla fine dell'anno sugli emendamenti costituzionali che rafforzerebbero le libertà e darebbero più potere al parlamento nel quadro delle riforma politiche. (Ala)