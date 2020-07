Nord Macedonia: autorità sanitarie propongono obbligo di test per ingressi dai Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro macedone della Salute, Venko Filipce, ha commentato allora la decisione escludendo che le nuove aperture possano rappresentare un rischio per la salute della popolazione. "Se vengono rispettate le misure di prevenzione, se viene utilizzata la mascherina e vien mantenuta la distanza il rischio si riduce al minimo", ha dichiarato Filipce. La Macedonia del Nord ha registrato oggi 163 nuovi casi di Covid-19 sulla base di 1.794 test effettuati. Sono 8 i nuovi decessi, che portano il totale a 359. Al momento sono 3.493 i casi attivi accertati in territorio macedone, dei quali 1.895 nella capitale Skopje. Il governo ha studiato una serie di misure sanitarie per consentire il voto "in sicurezza" ai cittadini il prossimo 15 luglio. Le elezioni si suddivideranno in tre giornate, secondo quanto annunciato dalle autorità locali. I cittadini macedoni in autoisolamento a causa del Covid-19 potranno votare il 13 luglio anziché il 15 dello stesso mese, come invece previsto per il resto della popolazione. Le persone considerate parte delle categorie più fragili, come anziani o malati cronici, potranno votare il 14 luglio evitando così possibili assembramenti. La pandemia e il conseguente stato d'emergenza hanno portato allo slittamento delle elezioni parlamentari previste inizialmente il 12 aprile. (Seb)