Fase 3: Ricciardi, se perdiamo controllo epidemia crescita esponenziale nuovi casi

- Il Covid-19 "si è specializzato nella diffusione ed è veramente insidioso. Nel momento in cui si perde il controllo dell'epidemia, come sta avvenendo in altri Paesi, da un certo momento l'incremento dei nuovi casi è esponenziale: questa è la pericolosità del coronavirus". Lo ha affermato il consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, e consigliere dell'Oms, Walter Ricciardi, intervenendo a Skytg24. "Dobbiamo continuare con le misure di sicurezza fino a che non avremo un vaccino", ha aggiunto. (Rin)