Usa-Messico: famiglia mormona decimata da violenza assiste a incontro Trump-Lopez Obrador

- Bryan e Adrian LeBaron, esponenti della famiglia mormona decimata da un attacco della criminalità lo scorso novembre nel nord del Messico, hanno annunciato la loro presenza a Washington, per sollecitare ai presidenti di Usa e Messico, Donald Trump e Andres Manuel Lopez Obrador, un maggiore impegno nel contrasto alla violenza. "Vogliamo che nessuno dei due presidenti si dimentichi della promessa che ci hano fatto come famiglia, che il nostro caso non sarebbe rimasto impunito", ha detto Bryan LeBaron denunciando, nel corso di una intervista televisiva, la scarsa attenzione del tema della sicurezza nel bilaterale che si terrà in serata alla Casa Bianca. "È incredibile che il presidente Lopez Obrador vada a Washington e il tema della sicurezza non sia nell'agenda. Non possiamo permettere che dimentichi la sua promessa di combattere l'insicurezza", ha aggiunto. (segue) (Mec)