Usa-Messico: famiglia mormona decimata da violenza assiste a incontro Trump-Lopez Obrador (2)

- L'assalto subito dalla famiglia mormona, sferrato il 4 novembre del 2019, si è chiuso con il bilancio di nove persone morte, tre donne e sei minorenni, altri sei minorenni feriti e una bambina scomparsa. Tre donne e i loro 14 figli avevano lasciato la città di Bavispe - nello stato di Sonora - per recarsi nella comunità mormona di La Mora, nel confinante stato di Chihuahua. Durante il tragitto uno dei due veicoli, finito in panne, è stato dato alle fiamme con i passeggeri. Una seconda vettura, tornata sul posto per prestare soccorso, è stata a sua volta oggetto di una intensa sparatoria che ha causato la morte di quasi tutta la famiglia e il ferimento di cinque minori. Uno dei membri superstiti della famiglia, Julian, ha riferito che sei bambini sono riusciti a scappare e sono stati portati successivamente in salvo dai loro parenti. La famiglia chiede da tempo a Città del Messico che accolga l'offerta di collaborazione nelle indagini avanzata dagli Usa. Il paese latino ha però difeso il diritto ad esercitare la giustizia in maniera sovrana e respinto anche l'ipotesi fatta dalla Casa Bianca, poi tramontata, di inserire le bande narcos messicane nella lista delle organizzazioni ricercate per terrorismo internazionale. (segue) (Mec)