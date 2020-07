Usa-Messico: famiglia mormona decimata da violenza assiste a incontro Trump-Lopez Obrador (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I componenti della folta comunità residente nel nord del Messico denunciano da tempo presunte carenze nell'azione giudiziaria delle autorità locali, oltre che nella capacità dello stato messicano di garantire la sicurezza dei cittadini. I membri della famiglia LeBaron hanno avviato una serrata campagna di critica alle autorità locali denunciando inadempienze nell'azione investigativa così come sulla capacità di garantire condizioni di sicurezza. "Il governo degli stati di Chihuahah e di Sonora, teatro dell'azione, sono stati complici del massacro" ha detto Julian LeBaron, noto attivista dei diritti umani. "Non credo che le autorità possano fare giustizia. Le istituzioni sono corrotte fino al midollo. Ci hanno detto che non potevano arrivare sul luogo della tragedia perché non avevano benzina", ha sottolineato l'esponente della famiglia mormone. (segue) (Mec)