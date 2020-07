Usa-Messico: famiglia mormona decimata da violenza assiste a incontro Trump-Lopez Obrador (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra Trump e Lopez Obrador, preceduti nelle rispettive patrie da polemiche di segno diverso, si terranno alle 14 ore locali, le 20 in Italia. La missione, la prima trasferta internazionale ufficiale da quando "Amlo" è presidente, si produce una settimana dopo l'entrata in vigore del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). In agenda, oltre che i dettagli dell'accordo, anche le misure per il contrasto al traffico di stupefacenti e l'analisi delle politiche per il controllo del flusso dei migranti. Senza dimenticare che oggi scadono i termini per la presentazione delle candidature al ruolo di direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), carica cui il Messico si presenta con una candidatura forte, ben nota a Washington. (Mec)