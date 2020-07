Conte: "Con le riaperture smart working ridotto per la Pubblica amministrazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicuramente il lockdown ci ha imposto un ricorso "massiccio allo smart working e alla didattica a distanza". Lo ha affermato oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa presso l’ambasciata italiana a Madrid. "Il Paese non ha operato questa scelta per un indirizzo politico o perché l’ha ritenuta la soluzione migliore dal punto di vista economico o sociale, ma è stata costretto a ricorrere a questi rimedi. È chiaro che ora che ripartono le attività non possiamo riproporre lo smart working nella stessa modalità e misura in cui l’abbiamo vissuto durante il lockdown", ha puntualizzato il capo del governo. "In prospettiva futura ne traggo però un’esperienza positiva, ci siamo dovuti misurare impreparati con queste modalità di lavoro a distanza e sicuramente possiamo valutare per quanto riguarda lo smart working - ha spiegato - di offrire delle finestre anche ai lavoratori della Pubblica amministrazione per una parte delle loro prestazioni, alcune ore in modalità smart, questo può essere un modo per raggiungere comuni interessi del datore di lavoro, in questo caso la Pubblica amministrazione, e dei lavoratori. Un modo - ha aggiunto Conte - per vivere meglio le prestazioni lavorative e ritagliarsi uno spazio più agile". Parlando delle ultime misure varate dall'esecutivo, Conte ha osservato che "sono anni che si attendeva il decreto Semplificazioni, l’accordo politico è stato raggiunto. Ancora qualche giorno di pazienza per la Gazzetta ufficiale", ha segnalato nel corso di un punto stampa presso l’ambasciata italiana a Madrid. "Stiamo facendo un lavoro pazzesco, 85 miliardi, centinaia e centinaia di misure, alcune non ancora definite", ha concluso. (Res)