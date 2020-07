Cultura: Zingaretti, archivio Flamigni andrà in spazio Ater Garbatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, oggi è andato a trovare Sergio Flamigni nella sua casa di Oriolo trasformata in archivio. "In lunghi anni di lavoro e con tanta passione, Sergio - scrive su Facebook Zingaretti - ha raccolto una documentazione straordinaria. Un centro importantissimo per approfondire su tanti periodi della storia d'Italia: il terrorismo, le stragi e la mafia, a partire dal materiale sul caso Moro, sulle stragi di piazza Fontana e del treno rapido 904. Un patrimonio - aggiunge il governatore - che ora avrà una nuova casa perché lo portiamo a Roma, alla Garbatella, in uno spazio dell'Ater, e sarà a disposizione di tutte e tutti. Non vi nascondo che oggi è stata una vera emozione per me camminare con Sergio Flamigni, che ha raccolto tutto questo, tra i tanti volumi del suo immenso archivio: è stato come attraversare decenni di storia del nostro Paese. Per questo - conclude Zingaretti - voglio dire grazie a Sergio ed Emilia, non potevamo non accogliere la loro richiesta di tenere vivo un patrimonio grande. Anche così si rendono più ricche le nostre città e le nostre vite". (Rer)