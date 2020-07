Usa: De Blasio, su riapertura delle scuole non decide il governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha contestato la richiesta del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di riaprire tutte le scuole in autunno. "Il governo federale non decide se riaprire le scuole dello stato di New York: lo fa lo stato. Prenderemo quella decisione in base alla scienza e ai dati", ha scritto Cuomo su Twitter, aggiungendo che una decisione a questo proposito sarà annunciata nella prima settimana di agosto. Cuomo, che prevede per settembre una riapertura parziale delle scuole nel suo stato, nel quadro delle misure di contenimento del contagio - con una frequenza prevista da uno a tre giorni a settimana - ha reagito così alle dichiarazioni di Trump, che oggi ha minacciato di tagliare i fondi alle scuole che decideranno di non riaprire in autunno. “I Dem pensano che non avrebbero vantaggi politici se le scuole statunitensi aprissero prima delle elezioni di novembre, ma è importante per i bambini e le famiglie. Potrei tagliare i fondi se non riapriranno!”, ha scritto Trump su Twitter, citando gli esempi di altri Paesi europei come Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia dove “le scuole hanno riaperto senza problemi”. Trump ha quindi criticato apertamente i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, definendo le loro linee guida per la riapertura delle scuole “molto difficili (da rispettare) e costose”. “Se da una parte vogliono (le scuole) aperte, dall’altra chiedono alle scuole di fare cose molto poco pratiche. Mi incontrerò con loro!!!”, ha scritto Trump. (Nys)