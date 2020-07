Roma: rissa tra stranieri in zona circonvallazione Cornelia, tre fermi ed un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rissa tra due gruppi di stranieri, oggi pomeriggio poco dopo le 18 a Roma in via Circonvallazione Cornelia nei pressi del civico 135. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di carabinieri della stazione Madonna del Riposo e della compagnia San Pietro, oltre a altre della polizia Locale. Le indagini sono ancora in corso ma tre sarebbe le persone fermate mentre una quarta è ferita colpita al petto da una coltellata o da un coccio di vetro. Carabinieri e polizia locale stanno ricostruendo l’accaduto. (Rer)