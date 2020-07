Decreto Rilancio: Padoan (Pd), crisi senza precedenti, serve fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a una crisi senza precedenti, "c'è bisogno di un ingrediente fondamentale: la fiducia". Lo ha premesso il deputato Pd Pier Carlo Padoan nella sua dichiarazione sul voto di fiducia al decreto Rilancio. "Fiducia che permette di sostenere aspettative ottimistiche nel breve e medio termine e perché senza la fiducia le risorse non si spendono e non si rilanciano gli investimenti. Compito dell'azione di governo è anche quello di alimentare la fiducia del Paese. Fiducia - ha spiegato - nella bontà dei progetti e nella loro implementazione". Per l'ex ministro dell'Economia , "l'Europa oggi ci viene incontro: il Recovery fund mette a disposizione ingenti risorse per programmi strutturali e per avviare quegli investimenti che sono il veicolo con cui le riforme sono introdotte nel sistema economico". Per Padoan, "il Paese può e deve rispondere con progetti ambiziosi, realistici e verificabili nella loro esecuzione. E per questo deve definire una scala di priorità". (segue) (Rin)