Decreto Rilancio: Padoan (Pd), crisi senza precedenti, serve fiducia (2)

- Secondo l'esponente del Pd "il decreto Rilancio ha una dimensione senza precedenti perché la crisi è senza precedenti. Si tratta di un intervento essenziale perché pone le basi per un ritorno graduale alla normalità. Magari a una normalità diversa da quella che eravamo abituati a vivere. Il decreto - ha proseguito Padoan - contiene molte misure: misure di sostegno immediato per le imprese e famiglie , ma anche misure che guardano al rafforzamento del bilancio delle imprese come pre-condizione per un rilancio degli investimento privati. Dal rapporto della Commission europea - ha concluso Padoan - arriva anche un piccolo squarcio di ottimismo. Forse la recessione ha toccato il fondo della sua caduta. Inizia una ripresa, anche se parziale, anche se debole. Ma la ripresa dovrà essere ben più forte di quella prodotta meccanicamente dal mercato per garantire la sostenibilità del Paese. Si può e si deve - è l'auspicio di Padoan - far prevalere un quadro di ottimismo sia nella ripresa che nell'avvio di un nuovo meccanismo di crescita basato su una transizione digitale e una transizione verde e occorre perciò una forte azione di governo con il compito di gestire queste diverse fasi interconnesse". (Rin)