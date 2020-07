Fase 3: Ricciardi, non raggiunto campione 150 mila persone per indagine sierologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui test sierologici per le 150 mila persone individuate dall'Inps come campione rappresentativo "la risposta continua ad essere insoddisfacente. Dipende dalle Regioni ma non si è raggiunto quel campione rappresentativo" che si auspicava quando sono iniziate le telefonate della Croce rossa. Lo ha annunciato il consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, e consigliere dell'Oms, Walter Ricciardi, intervenendo a Skytg24. (Rin)